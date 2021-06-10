Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Италии

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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции. Она показала результат 4,76 метра.

Второе место заняла Ирина Жук из Белоруссии. Она прыгнула на 4,71 метра. Екатерина Стефаниди из Греции замкнула тройку лидеров с результатом 4,66 метра.

Ранее сообщалось, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила еще 35 заявок российских спортсменов для выступления в статусе нейтральных атлетов на международных стартах в 2021 году.

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