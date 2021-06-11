Илья Иванюк победил в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Фото: instagram.com/ivanuk_ilya

Российский спортсмен Илья Иванюк одержал победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Италии.

В четверг, 10 июня, россиянин продемонстрировал лучший результат — 2 метра 33 сантиметра.

Ближайшие преследователи Иванюка, представитель Австралии Брендон Старк и итальянец Джанмарко Тамбери, покорили такую же высоту, однако использовали для этого больше попыток. В итоге Старк и Тамбери заняли второе и третье места соответственно.

Комментируя свой результат, Иванюк отметил хорошие погодные условия во время соревнований. По словам спортсмена, не было ни дождя, ни ветра — словно турнир проходил в помещении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции. Она показала результат 4,76 метра.

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