Биотехнолог рассказал, как распознать овощи и фрукты с химикатами

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Фрукты и овощи, выращенные с использованием химикатов, имеют определенные внешние признаки, рассказал доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» МГУПП Георгий Суслянок.

В частности, натуральные помидоры не должны быть большого размера, плодоножка также должна быть небольшой. Идеального вида яркие плоды с белыми прожилками, вероятнее всего, были выращены с использованием нитратов.

Огурцы должны быть твердыми и плотными, с упругим хвостиком, а также с семенами. По словам эксперта, «если семян в огурцах нет, то там не только нитраты и пестициды — там все».

Признаком наличия нитратов в капусте являются темные пятна на листьях. В случае с морковью должны насторожить гигантские размеры и чрезмерно яркая окраска. При покупке картошки Суслянок советует проткнуть ногтем кожуру. Если раздастся хруст, картофель можно брать – он без пестицидов.

Пятнышки и изъяны на яблоках не должны отпугивать — это говорит о натуральности плодов. Если же залить яблоко кипятком и на кожице появится масляная пленка, значит, при выращивании использовались пестициды.

Черные точки на клубнике свидетельствуют о наличии селитры. Специалист рекомендует помыть ягоды холодной водой, если через некоторое время они пустят сок, значит, клубнику выращивали без химикатов.

Черешня должна быть яркой и однотонной. Тусклая, с белесыми пятнами ягода выращивалась с применением пестицидов.

Полоски на корке арбузов должны быть максимально контрастными, а мякоть не должна быть насыщенного красного цвета. Желтые волокна —признак наличия нитратов. У здорового арбуза волокна внутри только белые, рассказал Суслянок агентству «Прайм».

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