Роспотребнадзор предупредил об опасности неправильной обработки рыбы

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Употребление в пищу неправильно обработанной и приготовленной рыбы может привести к заражению паразитами. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что самыми распространенными паразитами рыб являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Заражение ими человека грозит необратимыми осложнениями, приводящими к инвалидности, а в ряде случаев — летальному исходу.

Самым распространенным паразитарным заболеванием, передающимся через рыбу, является описторхоз. В 2019 году в России было зарегистрировано более 19,5 тысячи случаев (13,35 на 100 тысяч населения), причем неблагополучными по описторхозу являются практически все территории, примыкающие к бассейнам рек Оби, Иртыша, Томи и их притокам.

Риск заражения повышается в связи с увеличением в рационе жителей прибрежных городов и поселков количества рыбы и рыбных продуктов домашнего приготовления, а также ростом числа рыбаков-любителей и браконьеров, неконтролируемым вывозом рыбы из очагов описторхоза и ее продажей на несанкционированных рынках.

Во избежание заражения опистархозом следует варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания или жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут. Можно также засолить рыбу, мелкую — в течение 14 дней, крупную — 40 суток из расчета два килограмма соли на десять килограммов рыбы.

Личинки описторхисов гибнут также при низкой температуре — минус 40 градусов в толще рыбы в течение семи часов, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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