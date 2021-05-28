Эндокринолог назвала пять причин отказаться от семечек

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Многие любят употреблять подсолнечные семечки. Однако этот продукт обладает рядом вредных свойств. О них рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее мнению, стоит выделить пять причин, по которым желательно отказаться от этого продукта.

В подсолнечных семечках много жирных кислот, в том числе в них есть омега-6. Этот элемент усиливает в организме воспалительные процессы, а также усваивается быстрее полезных элементов.

Семечки довольно калорийны. На 100 граммов семечек приходится 660 килокалорий — это столько же, сколько и в выжатом масле. При этом потребление семечек не вызывает насыщения, но способствует аппетиту. Таким образом, после их потребления, вероятно, придется сделать перекус. Все это может стать причиной набора лишнего веса.

Третья причина отказа от семечек связана с тем, что они способствуют старению организма.

— Но мы же любим семечки жареные, а это сразу источник конечных продуктов гликирования (КПГ) — одних из главных факторов старения. Наш организм в день может нейтрализовывать достаточно ограниченное количество КПГ, и я уверена, что этот резерв надо потратить на что-то по-настоящему вкусное типа шашлыка, а не на семечки, — написала Павлова в своем Telegram-канале.

Кроме того, семечки могут содержать в себе яйца паразитов, а также они вредны для зубов.

Врач отметила, что всякий продукт следует употреблять в меру, но остановиться на небольшой порции семечек довольно сложно, так что лучше и вовсе от них отказаться.

Ранее врач Татьяна Бочарова рассказала о вреде семечек. По ее словам, употребление большого количества этого продукта может усиливать патологии органов системы пищеварения.

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