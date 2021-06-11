Портал «Узнай Москву» пригласил жителей столицы на онлайн-квиз
Портал «Узнай Москву» пригласил жителей и гостей столицы поучаствовать в краеведческом онлайн-квизе и выиграть ценные призы. Мероприятие направлено на проверку знания истории московских архитектурных объектов и выдающихся событий.
Состязания запланированы на 24 июня. Старт квиза — в 20:00. Принять участие можно бесплатно. В игре будут соревноваться две команды, состоящие из 2-10 игроков. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку. Регистрация на состязание закроется в день квиза в 18:00.
Участникам нужно будет преодолеть пять раундов. Первый из них — это разминка, второй предполагает наличие знаний об истории города, третий посвящен кинематографу и литературе, в четвертом можно будет искать ответы на портале «Узнай Москву», а в пятом горожанам предстоит ответить на вопросы о садах, улицах, памятниках, исторических зданиях и различных достопримечательностях столицы.
За каждый правильный ответ команда получает определенное количество баллов. Победители онлайн-игры получат билеты в столичные музеи и на экскурсии, книги и другие подарки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее стало известно, что в финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов.
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