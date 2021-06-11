Владельцы карты москвича смогут со скидкой посетить аквакомплекс в «Лужниках»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Обладатели карты москвича могут приобрести льготный билет при посещении аквакомплекса в «Лужниках». Акция распространяется на школьников, студентов очной формы обучения, пенсионеров, членов многодетных семей, инвалидов I и II группы и их сопровождающих.

Предложение действует как в будни, так и в выходные, скидки могут достигать 38 процентов. Чтобы посетить комплекс с водными горками и развлекательными бассейнами по заниженной цене, необходимо предъявить карту москвича в кассе аквакомплекса.

— Дисконтная программа карты москвича насчитывает более 7500 магазинов и предприятий, которые предоставляют скидки до 38 процентов. Порядка 70 процентов держателей карты с удовольствием пользуются сервисом, — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Кроме того, скидки можно будет получить не только в самом аквакомплексе, но и в аптеках, магазинах шаговой доступности, кафе, ресторанах и интернет-магазинах. Подробнее обо всех бонусах можно прочитать на интерактивной карте и в бесплатных каталогах партнеров карты москвича в центрах госуслуг «Мои документы», написано на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут купить около 250 парковочных мест в жилых домах со скидкой.

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