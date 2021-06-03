Московская канатная дорога сделает скидку людям с фамилиями героев произведений Пушкина

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога устроит акцию в честь дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина в воскресенье, 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— 6 июня 2021 года скидка в 50 процентов на поездку на Московской канатной дороге ждет каждого, кто является однофамильцем любого героя произведений великого поэта! — рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Преимуществом своей фамилии можно будет воспользоваться, предъявив удостоверение личности на кассе. Кроме того, тем, кто прочитает фрагмент из стихотворений Пушкина, дадут скидку 20 процентов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что рекордное количество пар заключили брак в кабинах Московской канатной дороги за день.

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