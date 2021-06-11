Московские школьники разработают идеи для развития МЭШ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице заработал новый образовательный онлайн-проект «Траектория МЭШ». В рамках него ученики московских школ с помощью экспертов будут разрабатывать свои идеи по развитию Московской электронной школы.

Чтобы принять участие, необходимо оставить заявку на специальной странице, после с потенциальными участниками свяжутся организаторы и предложат индивидуальный план работы.

В проекте будут задействованы финалисты конкурса «Акселератор проектов МЭШ» и участники акции «Я развиваю МЭШ». Также проявить себя смогут конкурсанты других ИТ-состязаний.

Школьники смогут посетить несколько мастер-классов и тренингов по ИТ-тематике. Они также научатся детально исследовать потребности пользователей МЭШ и выдвигать на рассмотрение авторские предложения по улучшению функционала платформы. Самые удачные идеи будут отправлены на доработку команде ИТ-специалистов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее портал «Узнай Москву» пригласил жителей столицы на онлайн-квиз. Мероприятие направлено на проверку знаний об истории московских архитектурных объектов и выдающихся событий.

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