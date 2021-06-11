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Арт-объект сервиса Russpass появится в «Лужниках» к открытию чемпионата по футболу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Арт-объект сервиса Russpass появится в «Лужниках» к открытию чемпионата по футболу

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Лужники, 24с24 Карта всех событий

В фан-зоне спортивного комплекса «Лужники» установят арт-объект от столичного турсервиса Russpass. Об этом рассказали в пресс- службе городского комитета по туризму.

Объект появится в зоне для просмотра матчей по футболу в рамках Евро-2020 рядом с Южным спортивным ядром центральной площади «Лужников». Установка позволит болельщикам узнать, как выглядят стадионы в других городах России.

— Он представляет собой порталы, в которых показаны пять спортивных достопримечательностей страны: стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани, — уточнили в ведомстве.

С 11 июня по 11 июля все посетители смогут сфотографироваться на фоне спортивных зон других городов и вдохновиться на спортивные путешествия, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что владельцы карты москвича смогут со скидкой посетить аквакомплекс в «Лужниках».

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