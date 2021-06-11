Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Московский, жилой комплекс Румянцево-Парк Карта всех событий

Более 670 семей в Новой Москве получат ключи от квартир в доме бизнес-класса в жилом комплексе на юго-западе Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Первый дом на 1792 квартиры в жилом комплексе уже сдали в эксплуатацию. Второй дом на 676 квартир будет готов в четвертом квартале 2021 года.

На территории на 50 процентов завершили организацию мест общего пользования, продолжается благоустройство прилегающих участков и их озеленение. Возле домов будут установлены детские и спортивные площадки, зоны для отдыха.

Кроме того, в жилом комплексе появится детский сад на 200 мест. Трехэтажное здание, рассчитанное на восемь групп, планируют достроить в третьем квартале 2021 года.

— Тренд на возведение коммерческой недвижимости будет сохранен. По итогам 2021 года в ТиНАО планируется ввести более 570 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов, — сообщил Владимир Жидкин.

Всего в Новой Москве с 2012 года ввели в эксплуатацию 90 социальных объектов, напомнил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в Кунцеве.

Читайте также: Ветка между Киевским и Смоленским направлениями МЖД готова на 60 процентов