Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в Кунцеве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

улица Академика Павлова, владение 40 Карта всех событий

Новую детскую поликлинику на 320 посещений в смену введут в эксплуатацию в столичном районе Кунцево в 2022 году. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание появится по адресу улица Академика Павлова, владение 40. В настоящее время на объекте завершены монолитные работы. Поликлиника относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Здесь разместят педиатрическое отделение, отделения для детей грудного возраста, дневной стационар, отделения функциональной и лучевой диагностики, молочно-раздаточный пункт, а также отделения неотложной детской медицинской помощи. Всего в поликлинике смогут обслуживаться 9,5 тысячи детей.

Прилегающую территорию благоустроят. Рабочие пересадят некоторые деревья, разобьют цветники, организуют площадки для отдыха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что детские поликлиники в Москве перейдут на электронные медкарты с 2022 года.

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