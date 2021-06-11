Стало известно, как будут работать социальные учреждения Москвы в праздничные дни

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москвичам рассказали, как будут работать социальные учреждения столицы в выходные дни — с 12 по 14 июня. График работы многих столичных организаций изменится.

Территориальные центры социального обслуживания и центры социального обслуживания в пятницу, 11 июня, будут работать по сокращенному расписанию — с 09:00 до 16:00. При этом с 12 по 14 июня услуги по доставке лекарств и продуктов смогут получить москвичи старшего возраста с COVID-19, имеющие хронические заболевания.

«Мой социальный центр» 11 июня будет работать в обычном режиме, а в выходные дни — в онлайн-режиме по расписанию. В праздничные дни центры «Моя работа» будут открыты с 09:00 до 20:00, а центр занятости «Моя карьера» и Главархив временно будут закрыты.

Центры госуслуг «Мои документы» и отделы ЗАГС 12 июня работать не будут.

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 13 июня с 09:00 до 16:00, 14 июня — с 09:00 до 18:00. В свою очередь детские поликлиники 12 и 13 июня будут работать только с выездом на дом с 09:00 до 18:00, а 14 июня они будут работать с 09:00 до 15:00. В такой же промежуток времени будут открыты с 12 по 14 июня женские консультации.

Время работы пунктов сдачи плазмы будет зависеть от выбранного объекта. С полным расписанием столичных центров крови можно ознакомится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что юные москвичи смогут получить первый паспорт в торжественной обстановке.

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