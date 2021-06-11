Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жителям столицы рассказали о работе столичных парковок в День России. Так, 12 и 14 июня москвичи смогут бесплатно парковаться на всех улицах Москвы.

Бесплатная парковка также будет доступна 13 июня. Исключения составят только те места, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час — ночью.

Парковки со шлагбаумом будут платными во все дни, уточняет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее столичный департамент рассказал о проекте шеринга автомобилей.

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