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Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня

Полина Долганова

Город

Жителям столицы рассказали о работе столичных парковок в День России. Так, 12 и 14 июня москвичи смогут бесплатно парковаться на всех улицах Москвы.

Бесплатная парковка также будет доступна 13 июня. Исключения составят только те места, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час — ночью.

Парковки со шлагбаумом будут платными во все дни, уточняет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее столичный департамент рассказал о проекте шеринга автомобилей.

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