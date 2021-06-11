Трамваи задерживаются из-за повреждения контактной сети на северо-западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

Трамваи № 6 задерживаются на улице Героев Панфиловцев из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 11 июня.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Пассажирам порекомендовали воспользоваться автобусом № т70, который курсирует от Братцево через бульвар Яна Райниса, метро «Сходненская», улицу Свободы и Волоколамское шоссе к метро «Сокол».

Ранее движение трамваев на пересечении Нижней Красносельской и Ольховской улиц восстановили после ДТП.

Читайте также: Дептранс Москвы закончил тестирование оплаты МЦД банковской картой