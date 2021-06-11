Трамваи задерживаются из-за повреждения контактной сети на северо-западе Москвы
Трамваи № 6 задерживаются на улице Героев Панфиловцев из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 11 июня.
— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Пассажирам порекомендовали воспользоваться автобусом № т70, который курсирует от Братцево через бульвар Яна Райниса, метро «Сходненская», улицу Свободы и Волоколамское шоссе к метро «Сокол».
Ранее движение трамваев на пересечении Нижней Красносельской и Ольховской улиц восстановили после ДТП.
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