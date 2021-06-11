Первый промышленный технопарк появится в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Новой Москве создадут первый промышленный технопарк в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Технопарк позволит организовать в ТиНАО порядка 300 новых рабочих мест. В проект планируют инвестировать 550 миллионов рублей.

— В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тысяч квадратных метров офисных площадей, — отметил Ефимов.

По его словам, в проект планируют инвестировать порядка 7,8 миллиардов рублей.

Отмечается, что площадь технопарка составит 14,5 тысячи квадратных метров. Объект планируют открыть в 2024 году.

— В рамках двух соглашений, заключенных в прошлом году, в Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий «Останкино Business Park». По второму соглашению в 2023 году в районе Ростокино, на улице Вильгельма Пика возведут торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, проекты должны организовать в Москве порядка одной тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что дорогу от Калужского до Киевского шоссе достроят в сентябре 2021 года.

Читайте также: Строительство путепроводов над Калужским шоссе началось в Коммунарке