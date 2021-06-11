Руцкой рассказал о влиянии «солидного» иностранца на решения Ельцина

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В окружении первого президента России Бориса Ельцина был человек с иностранным акцентом, который незадолго до распада СССР давал ему советы в политических решениях. Об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.

По его словам, он стал свидетелем неприятного разговора Ельцина с «иностранцем». Руцкой уточнил, что диалог состоялся через полторы недели после выступления ГКЧП.

— И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента», — поделился Руцкой.

Он отметил, что Ельцин пообещал человеку задуматься над данным вопросом. Руцкой объяснил, что собеседник Ельцина был высоким человеком с иностранным акцентом. Он имел «солидный» вид, «под стать Ельцину», однако больше Руцкой нигде не встречал «иностранца», пишет Лента.ру.

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