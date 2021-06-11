Почти треть месячной нормы осадков выпала в столице за минувшие сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в Москве выпало 22 миллиметра осадков. Такой показатель составляет около 30 процентов месячной нормы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, днем в четверг, 10 июня, в столице выпало восемь миллиметров осадков, еще 14 добавилось за ночь. Синенков напомнил, что июньская норма осадков составляет 75 миллиметров.

В выходные, 12 и 13 июня, в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. Температура воздуха прогреется до 19–21 градуса. В воскресенье, 13 июня, может стать теплее — до 25 градусов выше нуля, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики рассказали, когда потеплеет в Центральной России.

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