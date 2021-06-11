Семьи с детьми в России смогут купить билет на поезд по льготным тарифам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россияне с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам, которые субсидирует правительство. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров в пятницу, 11 июня.

Граждане России будут приобретать билеты по скидке, а разницу в стоимости возместит государство. Уточняется, что новый тариф будет распространяться на купейные вагоны поездов дальнего следования.

Льготу будут рассчитывать по специальной формуле. От цены билета будут отнимать 50 процентов его стоимости в плацкартном вагоне. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Программа будет действовать при покупке билетов по всем направлениям. Власти планируют выделить на поддержку проекта более 1,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что россияне купили путевок на три миллиарда рублей по программе детского кешбэка.

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