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Мужчина разыграл самоубийство на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мужчина разыграл самоубийство на Красной площади в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Мужчина шокировал прохожих, разыграв самоубийство на Красной площади в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 11 июня.

Молодой человек сделал два выстрела в воздух, а затем якобы выстрелил себе в голову, после чего упал.

Нарушителя порядка тут же задержали сотрудники полиции. Уточняется, что выстрелы были холостыми.

В СМИ появилась информация, что героем инцидента стал скандально известный акционист, который уже не раз устраивал подобные шоу.

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