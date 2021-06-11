СМИ: У Лондона нет доказательств причастности РФ к инциденту с рейсом Ryanair

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У Великобритании отсутствуют доказательства причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом рассказал лава МИД Британии Доминик Рааб в пятницу, 11 июня.

— У нас нет доказательств какого-либо участия России в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии, — приводит Reuters слова министра.

Ранее Европарламент призвал расследовать возможную роль России в инциденте с рейсом Ryanair. В резолюции сообщалось, что любой россиянин, прямо или косвенно связанный с этой ситуацией, должен попасть под санкции Евросоюза.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске являются спекуляциями.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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