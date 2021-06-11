Банк России повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых

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Банк России в пятницу, 11 июня, третий раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5 процента годовых. Об этом свидетельствуют данные из пресс-релиза регулятора.

В настоящее время ставка вернулась на уровень, который соответствует показателям за апрель-июня 2020 года.

Напомним, ЦБ весной начал повышать ключевую ставку в рамках нормализации денежно-кредитной политики. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта до 4,5 процента годовых, после чего поднял ее еще на 0,5 процентного пункта до 5 процентов годовых.

Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила инфляцию в России как повышенную и приобретающую все более устойчивый характер. Она отметила, что ускорение инфляции в стране началось с повышения мировых цен на продовольствие и эффекта ослабления курса.

По ее словам, эти факторы со временем стали устойчивыми из-за того, что инфляционные ожидания находятся на четырехлетнем максимуме и на повышенном уровне уже несколько месяцев.

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