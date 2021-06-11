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Ограничения для транспорта введут в Петербурге на время Евро-2020
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ограничения для транспорта введут в Петербурге на время Евро-2020

Елена Фролова

Общество

Чемпионат Европы по футболу стартует с 11 июня. В связи с этим в Санкт-Петербурге вводят новые ограничения для водителей. По информации городского Комитета по транспорту, данные меры будут касаться мест остановок и проезда в местах фанзон.

Остановка по нечетной стороне Морского проспекта от Спортивной до Петроградской улиц, по Морскому проспекту от Петроградской до Динамо, по Крестовскому проспекту от Южной дороги до Рюхиной улицы, по Спортивной от Лазаревского моста до Вязовой, а также по Рюхиной улице от Кемской до Крестовского, по Петроградской от Морского проспекта до Большого Крестовского, на Северной дороге от Бодрова переулка до стадиона «Газпром Арена», на Бодрове переулке, Южной дороге и улице Савиной будет запрещена до 24:00 3 июля.

На некоторых участках дорог закроют дорожные знаки «Полоса для велосипедистов». Для размещения зон, предназначенных для фанатов, будут закрыты несколько участков дорог, отмечают «Невские новости».

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