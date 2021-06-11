Птенцы черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке

Фото: instagram/moscow_zoo_official

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Пятеро птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке 25 мая. Об этом сообщается на официальной странице зоосада в Instagram.

К настоящему моменту птенцы уже подросли и окрепли, однако все еще проводят большую часть времени на спинах родителей. Такое положение удобно для лебедей, так как они обладают очень тонким пухом, который быстро промокает.

Пара лебедей-родителей из Московского зоопарка обычно живет на пруду на Новой территории. После появления потомства сотрудники пересадили лебединую семью в павильон «Птицы и бабочки тропиков», так как там более безопасная среда для птенцов.

В первое время после рождения малышей кормили размоченными в воде маленькими рачками, а сейчас они уже едят взрослую пищу.

Черношейные лебеди происходят из Южной Америки. Как правило, они населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой.

Ранее в наружный вольер Московского зоопарка после зимы вышли сурикаты.

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