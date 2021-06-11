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Волейболисту «Факела» Алексею Чанчикову диагностировали сотрясение мозга
Фото: vk/alexeych

Волейболисту «Факела» Алексею Чанчикову диагностировали сотрясение мозга

Михаил Алимов

Происшествия

У волейболиста «Факела» Алексея Чанчикова диагностировано сотрясение мозга, завтра его могут выписать из больницы. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил РИА Новости директор новоуренгойского клуба Николай Капранов.

— По нашей информации, у Алексея сотрясение мозга. Ожидается, что завтра его выпишут из больницы, — говорится в сообщении.

Алексея Чанчикова доставили в больницу после драки, в воскресенье, 6 июня, на Новослободской улице, когда он в состоянии алкогольного опьянения возвращался из бара вместе с друзьями. Неизвестный ударил его по голове, после чего волейболист упал и ударился головой об асфальт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Личность подозреваемого установлена, сообщил источник «ВМ» в правоохранительных органах.

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