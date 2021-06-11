Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

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Телефонные мошенники придумали новую долговременную схему, в которой участвует мнимый участковый и неизвестные злоумышленники, угрожающие убийством родственников.

Мужчина в Москве стал жертвой подобной схемы. Ему позвонил человек, представившийся участковым, и заявил, что в районе орудует «опасная ОПГ», которая вымогает деньги и угрожает расправой. Отдельно он подчеркнул, что было несколько смертельных случаев. После чего оставил мужчине свой телефон, на случай «если поступят подобные угрозы».

Через несколько дней ему позвонили «вымогатели» и потребовали перевести деньги на указанные реквизиты. Мошенники заявили, что за мужчиной следят уже два месяца и пообещали расправиться с ним и его родственниками, если он откажется выполнить требования или сообщит кому-то об этом звонке.

Потерпевший сразу же позвонил «участковому», а тот посоветовал перевести все деньги вымогателям и никому об этом не говорить, потому что их вскоре задержат с поличным в ходе спецоперации. Также лже-сотрудник правоохранительных органов спросил точный адрес жертвы и где он находится. Через несколько минут мужчине позвонили вымогатели и начали угрожать, что приедут к нему домой. Он испугался и перечислил им 50 тысяч рублей. Однако мошенникам показалось мало и они потребовали заложить автомобиль. От такого шага мужчину спас случайный звонок родственника, остановивший его в момент поездки за деньгами от залога.

В тот же день потерпевший обратился с заявлением в отдел МВД России по району Западное Дегунино. Там ему рассказали, что участковый с таким именем и фамилией существует, однако никому не звонил и в тот день даже не работал, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники воруют со счетов россиян 3,5–5 миллиардов рублей каждый месяц.

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