Дом по реновации построят в Дмитровском районе столицы в 2022 году

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Клязьминская улица, владение 28а. Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации достроят и введут в эксплуатацию в Дмитровском районе в следующем году. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет расположена по адресу Клязьминская улица, владение 28а.

По словам руководителя департамента, к настоящему моменту работы подготовительного периода строительства уже были завершены. Специалисты вынесли инженерные сети из пятна застройки, установили шпунтовое ограждение и ведут разработку котлована. Фасады нового здания будут облицованы металлическими кассетами белого и серого цветов.

Всего в доме будет 140 квартир: 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. На первых этажах откроют магазины, кофейни и салоны красоты. Территория рядом с домом будет благоустроена: там оборудуют детскую площадку и зону для отдыха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что многоэтажку с подземным паркингом построят по программе реновации на востоке Москвы.

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