Многоэтажку с подземным паркингом построят по реновации на востоке Москвы

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, улица Металлургов Карта всех событий

В столичном районе Перово возведут дом на 174 квартиры по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Многоэтажка общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров с подземным паркингом появится на улице Металлургов. На первом этаже объекта разместятся помещения общественного назначения. Несколько квартир будут адаптированы для маломобильных граждан.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов отметил, что в квартирах выполнят качественную внутреннюю отделку, что позволит ускорить переезд в новое жилье. В них установят осветительные приборы, розетки и выключатели, на полу уложат ламинат, а стены оклеят обоями.

— В санузлах уложат плитку, а также установят необходимую сантехнику, а на кухне — плиту, — уточнил руководитель ведомства.

По словам Валерия Леонова, на территории возле дома оборудуют проезды, автостоянку и тротуары. Во дворе организуют места для отдыха, а также спортивные и детские площадки. Придомовую территорию озеленят, добавили в пресс-службе.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подвел итоги работы возглавляемого им ведомства с начала года. По его словам, с начала года в Москве введено 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

Читайте также: Андрей Бочкарев: В ТиНАО построят культурный центр с театральной гостиной и балетным залом