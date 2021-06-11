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Грунт провалился на проезжей части на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Грунт провалился на проезжей части на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ломоносовский проспектКарта всех событий

На пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на юго-западе Москвы провалился грунт. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 11 июня.

В сообщении отмечается, что одну из полос проезжей части закрыли для движения.

— На месте работают службы города, — уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее жителям столицы рассказали о работе парковок в День России. Так, 12 и 14 июня москвичи смогут бесплатно парковаться на всех улицах Москвы.

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