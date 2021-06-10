Автобусную остановку возле станции метро «Кожуховская» перенесут с 12 июня

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, метро Кожуховская Карта всех событий

Остановку для автобусов маршрута №8 возле станции метро «Кожуховская» с 12 июня перенесут на другую сторону улицы Южнопортовой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что в связи с празднованием Дня России изменится работа маршрутов в разных частях Москвы. Маршрут № 839 в воскресенье, 13 июня, будет работать по расписанию субботы, а № 964 будет курсировать в соответствии с режимом работы торгового центра «МЕГА».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также маршруты нескольких коммерческих перевозчиков изменятся с 10 по 16 июня.

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