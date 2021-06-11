Москвич попал в больницу после конфликта со случайным прохожим

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16А, Новослободская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Мужчину госпитализировали с травмами, которые он получил в результате конфликта со случайным прохожим в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 11 июня.

По словам 24-летнего пострадавшего, на проезжей части в районе дома 16а по улице Новослободской у него возникла ссора со случайным прохожим. Оппонент мужчины перешел от угроз к действиям и принялся избивать его ногами. Успокоившись, злоумышленник скрылся.

Молодого человека, который находился в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, доставила в больницу бригада скорой помощи. Медики диагностировали у него ушиб головы.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее москвичка оказалась на больничной койке, после того как была сбита неизвестным на самокате в столичном районе Якиманка.

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