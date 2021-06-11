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Футбольный поезд в поддержку российской сборной на Евро-2020 запустят в метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Футбольный поезд в поддержку российской сборной на Евро-2020 запустят в метро

Полина Долганова

Город

Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу, 11 июня. На турнире также будет выступать российская сборная.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы решили совместно с партнером — телеканалом «Матч-ТВ» — запустить специальный футбольный поезд в столичном метрополитене.

Москвичам предлагается фотографировать транспорт и публиковать его снимки в социальных сетях с хэштегом #нашипарни в поддержку российской сборной.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на время проведения Евро-2020 введут ограничения для транспорта.

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