Более 500 «медленных зон» для электросамокатов может появиться в Москве в июле

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 500 зон с ограничением скорости для электросамокатов может появиться в Москве в июле. Об этом сообщили в пресс-службах сервисов кикшеринга toGO и Urent в пятницу, 11 июня.

— Как правило, это там, где высокий трафик пешеходов, присутствуют школьные и дошкольные учреждения, узкие тротуары и так далее. Только сейчас таких зон насчитывается более 100, — рассказали в компании toGO.

В июле таких зон может быть более 500, добавили в сервисе. Настройка зон происходит согласно регламенту и указаниям столичного департамента транспорта, уточнили в организации.

Скорость при аренде электросамокатов в столице будет автоматически снижаться до 15 километров в час в нескольких парках, а также в центральной части города, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что московские власти захотели ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час.

Читайте также: Почти два миллиона поездок на прокатном электротранспорте совершили в Москве