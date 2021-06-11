Более 500 «медленных зон» для электросамокатов может появиться в Москве в июле
Более 500 зон с ограничением скорости для электросамокатов может появиться в Москве в июле. Об этом сообщили в пресс-службах сервисов кикшеринга toGO и Urent в пятницу, 11 июня.
— Как правило, это там, где высокий трафик пешеходов, присутствуют школьные и дошкольные учреждения, узкие тротуары и так далее. Только сейчас таких зон насчитывается более 100, — рассказали в компании toGO.
В июле таких зон может быть более 500, добавили в сервисе. Настройка зон происходит согласно регламенту и указаниям столичного департамента транспорта, уточнили в организации.
Скорость при аренде электросамокатов в столице будет автоматически снижаться до 15 километров в час в нескольких парках, а также в центральной части города, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что московские власти захотели ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час.
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