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Еврейский музей пригласил горожан на Виниловый вечер
Фото: pixabay.com

Еврейский музей пригласил горожан на Виниловый вечер

Ольга Маркова

Развлечения

Еврейский музей и центр толерантности 16 июня приглашает горожан на Виниловый вечер «Futurist + Voloshin».

На летней веранде под живые выступления диджеев, которые знают, собирают и играют винил, участники будут танцевать, общаться и пробовать уличную израильскую кухню.

Первыми на веранде сыграют Futurist и Voloshin. Они представят летнюю подборку итало-диско и хауса, вдохновленную хитами нескольких музыкальных эпох и поколений.

Пластинки, с которыми музыканты выступят на веранде, будут не только развлекать, но и знакомить с особенностями и историей винила. А их владельцы поделятся секретами коллекционирования.

Участие в мероприятие бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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