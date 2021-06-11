«Иллюзия свободы»: юрист назвала подводный камень бесплатных кредитных карт

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Финансовые учреждения нередко предлагают клиентам оформить кредитные карты со льготным периодом, утверждая, что им не придется платить ни одной копейки 50, 100 или 120 дней. При этом не стоит обольщаться, что человеку достаточно погасить долг за указанный период. Дело в том, что кредитки разных банков имеют различные условия, на которые стоит обратить внимание, иначе можно попасть на крупные расходы. Подробно об этом рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук Наталья Оганова.

По ее словам, финансовые учреждения любят раздавать бесплатно кредитные карты. Это основано на психологии. Когда у человека в руках оказывается большая сумма денег, а срок оплаты процентов отложен на некоторый срок, то возникает иллюзия свободы.

Лишь малый процент людей может устоять перед таким искушением. Доход банков основывается на принципе «берешь чужие, а отдаешь — свои». Вернуть сумму в срок льготного периода может лишь считаное число людей, а остальные оказываются в ловушке овердрафта и много месяцев платят банкам проценты, передает Общественная служба новостей.

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