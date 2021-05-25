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Российские банки резко повысили лимит по новым кредиткам
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российские банки резко повысили лимит по новым кредиткам

Юлия Павлушова

Экономика

Средняя сумма, доступная держателям новых кредитных карт, в апреле выросла на 3,6 тысячи рублей, или на 5,2 процента. Так, средний лимит достиг максимальной отметки с начала 2019 года — 72,9 тысячи рублей. Это выяснили в Национальном бюро кредитных историй.

Уточняется, что рост среднего лимита по кредиткам с апреля прошлого года составил 12,3 процента. Кроме того, банки начали смягчать подходы к кредитованию клиентов.

По мнению аналитика Moody’s Марии Малюковой, это связано с восстановлением экономической активности после острой волны пандемии. Также на показатель влияют ускорение инфляции этой весной и сезонность, пишет РБК.

Ранее эксперт оценил популярность займов «до зарплаты» от банков у россиян.

Читайте также: «Новые риски»: в Госдуме рассказали, зачем нужен добровольный запрет на кредиты

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