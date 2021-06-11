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Мосприрода откроет для детей «Лесную школу»
Фото: Михаил Савкин, Вечерняя Москва

Мосприрода откроет для детей «Лесную школу»

Ольга Маркова

Развлечения

Мосприрода приглашает юных москвичей с 15 июня поступить в «Лесную школу». Школа откроется в Измайловском лесопарке, Косинском парке и лесопарке «Кусково».

Занятия в школе проводятся в игровой форме. Каждая встреча — это новая тема для беседы и игры. В этом году новой важной темой для бесед станет человек. На занятии ученикам предстоит познакомиться с анатомией человека и узнать правила оказания первой медицинской помощи.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, говорится на сайте Мосприроды.

Как сообщалось ранее, на территории экошколы «Экоцентр «Кусково» пройдет акция по обмену вещами.

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