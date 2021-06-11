Назван фактор, положительно влияющий на стоимость нефти

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Согласно данным на 11:30 утренних торгов 11 июня на столичной бирже, цены августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,14 процента, добравшись до уровня 72,62 доллара за баррель.

Накануне, 10 июня, данный показатель подрос на 0,42 процента — до отметки 72,52 доллара. Инвесторы направили все свое внимание на отчет Международного энергетического агентства. Поддержку стоимости сырья оказывает ежемесячный отчет ОПЕК. В нем подтверждаются прогнозы и оценки картеля на 2022 год. Также уточняется, что потребление энергоносителей в этом году увеличится до 96,58 миллиона баррелей за 24 часа. Эта цифра чуть-чуть превышает предыдущую оценку в 96,46 миллиона баррелей.

Тем временем страны, которые занимаются экспортом нефти, подчеркивают, что во втором полугодие спрос на черное золото увеличится. Предполагается, что он вырастет на шесть миллионов баррелей в сутки. Это произойдет из-за восстановления мировой экономики, больших темпов вакцинации и снятия некоторых ограничений на перемещение, отмечает «Экономика сегодня».

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