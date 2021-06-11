Названы восемь признаков того, что пора менять работу

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Понять, что человек находится не на своем месте и ему пора менять работу, можно по восьми признакам. Среди них — отсутствие карьерного роста и удовольствия от деятельности, а также потеря спроса на профессию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

По ее словам, в первую очередь можно выделить эмоции во время работы и после нее. Если раньше по возвращении с работы были хорошее настроение, радость за успехи коллег, а теперь ощущаются только хроническая апатия и раздражение, — это верный признак того, что человек не на своем месте. Как говорит эксперт, если проблема здесь не в работодателе, то дело в должности и обязанностях.

Кроме того, искать другую работу стоит, если нет удовлетворенности от деятельности, несмотря на хорошую зарплату и престижную должность.

— Значит, пора сменить профессию: если вы добились успеха в нелюбимом деле, в работе по душе у вас может получиться не хуже, — добавила Игнатова.

Поиском вакансии стоит заняться, если есть понимание, к какой деятельности лежит душа, но ранее пришлось устроиться на другую работу. Так могло произойти, если работодатели просто не предлагали подходящих вариантов.

— Вы давно не растете профессионально. Когда человек работает по призванию, он увлечен своей профессией: следит за новыми тенденциями, постоянно растет как минимум профессионально, а иногда и карьерно, если есть интерес и склонности к этому, — отметила Игнатова.

Признаком того, что пора искать новое место, можно назвать ощущение «потолка» в организации, где человек трудится долгие годы. Обычно такое бывает, если сотрудник пришел в компанию сразу после вуза.

Кроме того, поводом сменить работу является «вымирание» профессии, то есть на специалистов какой-то области просто нет спроса. Как говорит Игнатова, не надо «ждать края — начинайте действовать заранее».

— Если вы меняете работу чаще чем раз в год и снова что-то идет не так, возможно, вы ищете не ту работу и вам пора сменить профессию, — рассказала Игнатова.

По словам эксперта, заняться просмотром вакансий стоит, если есть мечта о какой-то другой конкретной деятельности.

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