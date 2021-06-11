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Уроженца Уфы задержали после «свиданий» с 12-летней собеседницей из Telegram-бота
Фото: moscow-live

Уроженца Уфы задержали после «свиданий» с 12-летней собеседницей из Telegram-бота

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Реутов, Центральный городской паркКарта всех событий

Москвич стал фигурантом уголовного дела после близкого знакомства с 12-летней девочкой в Telegram-боте. Об этом в пятницу, 11 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», в полицию обратился отец девочки. Родитель нашел в ее телефоне переписку со взрослым мужчиной. Собеседник не стеснялся отправлять ребенку свои интимные снимки. Позже выяснилось, что «друг по переписке» является 26-летним уроженцем Уфы.

Отец узнал от дочери, что она познакомилась с мужчиной в интернет-боте. Его пользователи создают анкету и прикладывают к ней фотографию. После они выбирают понравившихся людей и при совпадении получают контакты друг друга и начинают общение. Указать можно любой возраст. Новый знакомый девочки, например, заявлял, что ему 17 лет.

Правоохранители выяснили, что школьница неоднократно встречалась с собеседником в квартире. Причем на «свиданиях» у них происходили сексуальные контакты.

Поймать мужчину удалось 9 июня в Подмосковье. Он снова решил встретиться с девочкой в Реутовском городском парке. Однако прогулка сорвалась — вмешался отец ребенка, который и вызвал сотрудников полиции.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Теперь ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее «ВМ» сообщала, что уголовное дело возбудили после изнасилования двух студенток в парке «Лосиный Остров».

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