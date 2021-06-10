Уголовное дело возбудили после изнасилования двух студенток в парке «Лосиный Остров»

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Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено после изнасилования двух студенток в столичном парке «Лосиный Остров». Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 июня. Девушки решили погулять по «Лосиному Острову» и в какой-то момент встретили на своем пути мужчину. Он подошел к подругам и, угрожая ножом, изнасиловал их. После этого он скрылся.

По словам потерпевших, мужчине на вид от 25 до 30 лет. У него азиатская внешность, черные короткие волосы.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийства».

— Также следователями организовано проведение доследственной проверки по факту покушения на изнасилование, произошедшее 10 июня в том же лесном массиве, — заключила Иванова.

Ранее «ВМ» сообщала, что Тушинский суд заключил под стражу подозреваемых в изнасиловании девушки на спортплощадке.

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