Евгений Попов: Готовлю коллективное обращение в защиту нарышкинского наследия

Фото: Мария Попова

Как сообщил Евгений Попов, журналист и ведущий программы «60 минут», в поддержку его инициативы по спасению архитектурных памятников, входящих в наследие Нарышкиных, оставили свои подписи более 1200 москвичей.

— В Западном округе нарышкинское наследие объединяет усадьбу XVII века и два храма — Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и Божией Матери «Знамение» в Кунцеве. Все три объекта имеют статус культурного наследия федерального значения, что предполагает защиту со стороны государства в случае повреждения или разрушения. Однако усадьба перешла в частные руки, ее реконструкция зависит от владельца, который не горит желанием вкладываться в поддержание здания в надлежащем состоянии, — комментирует Евгений Попов.

Благодаря усилиям журналиста ситуация с нарышкинским наследием вышла на федеральный уровень: Министерство культуры РФ взяло вопрос под свой контроль. По мнению Евгения Попова, улучшить ситуацию в целом могло бы упрощение процедуры изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников. Второе предложение касается существенного увеличения штрафов за повреждение или уничтожение таких зданий.

Многолетняя общая проблема объединила жителей районов Филевский парк и Фили-Давыдково в инициативную группу. И сегодня неравнодушные москвичи пытаются привлечь внимание общественности к судьбе известной усадьбы. Так, недавно при поддержке ОСК «Кунцево» прошла выставка «Усадьба Кунцево и ее знаменитые обитатели».

Посетители стали участниками театрализованной экскурсии, в ходе которой узнали об истории усадьбы и ее владельцах, знаменитых гостях — историках, писателях, поэтах и живописцах.

— Жаль, что сегодня немногие знают мецената Козьму Солдатенкова. Он был владельцем усадьбы и буквально вдохнул в нее новую жизнь. Козьма Терентьевич вошел в историю как предприниматель, владелец художественной галереи, книгоиздатель и просветитель, — рассказывает историк Юлия Титова.

Архив материалов был подготовлен совместными многолетними усилиями сотрудников детских библиотек имени Забелина и имени Бианки, школы № 1584.

— В прежние времена при Нарышкиных, Солдатенковых, Шелапутиных здесь всегда проходили народные гулянья, — делится информацией Лидия Жучкова, заведующая Детской библиотекой № 206 имени Забелина. — Традиция таких праздников сохранялась вплоть до конца прошлого века. Надеемся, что усадьбу вернут Москве и тогда она станет таким же центром притяжения, как Царицыно и Коломенское.

С коллегой согласен Сергей Завьялов, руководитель ОСК «Кунцево» и лидер инициативной группы:

— Мы хотим, чтобы эту территорию сделали социальным объектом. Надеемся, что предложение Евгения Попова об упрощении процедуры изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных владельцев обретет норму закона и нам удастся решить проблему реставрации усадьбы и передачи ее городу.