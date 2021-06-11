Полиция возбудила дело против акциониста после стрельбы на Красной площади

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

На Красной площади задержан мужчина, стрелявший в воздух холостыми патронами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом в пятницу, 11 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

— Сотрудниками полиции при патрулировании территории на Красной площади города Москвы был замечен гражданин, который произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий — в себя, — говорится в сообщении.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

Фото: instagram

По данным некоторых СМИ, задержанным оказался известный акционист Павел Крисевич, который не в первый раз устраивает такие «выступления».

Так, мужчина в ноябре 2020 года прославился тем, что поджег под ногами файеры в центре Москвы. После этого он привязал к рукам крест и забрался на стул. Тогда акциониста арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.

26 января текущего года он забрался на Старом Арбате в сферу из колючей проволоки, будучи в робе заключенного. За это Крисевич получил 14 суток ареста. А в мае акционист получил десять суток ареста за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую силовики расценили как незаконное публичное мероприятие.

Читайте также: Котенка, застрявшего под капотом машины, спасли на севере Москвы