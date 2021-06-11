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Стали известны факторы, сказывающиеся на стоимости золота
Фото: Pixabay

Стали известны факторы, сказывающиеся на стоимости золота

Елена Фролова

Экономика

Согласно данным по состоянию на 11:30 утренних торгов 11 июня на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость августовских фьючерсов на золото поднялась на 0,16 процента. В результате она составила 1899,5 доллара за тройскую унцию.

По итогам аукциона, который прошел 10 июня, цены на драгметалл немного увеличились — на 0,05 процента, добравшись до уровня 1896,4 доллара за тройскую унцию. Инвесторы продолжают пристально наблюдать за динамикой курса американской валюты.

Накануне объявления информации по инфляции в Соединенных Штатах, цены на драгоценный металл упали к отметке 1875 долларов, но снова вернулись к уровню 1900 долларов практически сразу после обнародования официальной статистики.

Если опираться на данные отчета, то инфляция в США в годовом выражении достигла пяти процентов. Этот максимум впервые достигнут с 2008 года. Он превысил прогнозируемые 4,7 процента. В свою очередь месячная прибавка составила 0,6 процента, тогда как инвесторы прогнозировали 04 процента, отмечает «Экономика сегодня».

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