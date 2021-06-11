Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Курьера в Москве ограбили с помощью отвертки
Фото: moscow-live

Курьера в Москве ограбили с помощью отвертки

Михаил Алимов

Происшествия
дома 16/1 улица 40 лет ОктябряКарта всех событий

Сотрудника службы доставки заставили отдать мобильник, угрожая отверткой. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

По словам представителя ведомства, преступление произошло 10 июня в 18 часов. Курьер находился возле второго подъезда дома 16/1 на улице 40 лет Октября. Злоумышленник с отверткой в руках заставил 28-летнего мужчину отдать ему мобильный телефон.

Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее «ВМ» писала, что четверо мужчин отобрали у столичного водителя миллион рублей на дороге. Инцидент произошел 9 июня на 10-м километре внешней стороны МКАД. Водителю авто перегородили дорогу два других автомобиля. Из машин вышли четверо мужчин в масках. По словам потерпевшего, они несколько раз выстрелили в воздух, затем разбили стекла его иномарки и похитили из салона коробку с деньгами.

Читайте также: Столичного пенсионера ограбили по телефону на 1,5 миллиона рублей

Москваограбили курьера в Москверазбой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте