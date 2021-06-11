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Автобус столкнулся с легковушкой возле поселения Внуковского
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Автобус столкнулся с легковушкой возле поселения Внуковского

Михаил Алимов

Происшествия
Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Автобус столкнулся с легковым автомобилем возле поселения Внуковского. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе МВД по столице.

В результате столкновения пострадали три человека, находящихся в легковушке. Они доставлены к врачам для оказания медицинской помощи. По факту случившегося ГИБДД проведет проверку.

Ранее «ВМ» писала, что два грузовых автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД.

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