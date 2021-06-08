Два грузовых автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий

Два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 105-го километра МКАД в районе Щелковского шоссе. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— По предварительной информации, есть пострадавший. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено, — уточнила пресс-служба ведомства.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

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