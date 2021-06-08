Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два грузовых автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД
Фото: Moscow-Live

Два грузовых автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий

Два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 105-го километра МКАД в районе Щелковского шоссе. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— По предварительной информации, есть пострадавший. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено, — уточнила пресс-служба ведомства.

Два грузовых автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАДФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на юге Москвы. Самосвал с песком съехал в котлован во дворе дома на Нагатинской улице.

Читайте также: Ошибся автомобилем: неизвестный обокрал пассажира такси в центре Москвы

МКАДДТПЩелковское шоссе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте