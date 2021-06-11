В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать клубнику

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать спелую и вкусную клубнику. Для этого надо взглянуть на ее цвет, хвостики и семечки, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

— Чтобы правильно выбрать садовую землянику, обязательно взгляните на ее цвет, хвостики и семечки. Уже это позволит вам не ошибиться в выборе, — говорится в сообщении.

Спелая клубника — ярко-красная. Если она потемнела, значит, уже начала портиться. Листики на хвосте ягоды должны быть зелеными и мясистыми. Это означает, что клубнику сорвали недавно, максимум сутки назад. Листики отвечают за возраст: если они пожухли или отсутствуют, значит, продавец торгует залежавшимся товаром, отмечают в пресс-службе.

Очень важный параметр для клубники — запах. Чем сильнее вокруг распространяется клубничный аромат, тем полезнее будет ягода. Размер лакомства не зависит от количества нитратов в нем. Он зависит от сорта. Поэтому смело берите клубнику любых размеров, но маленькие ягоды полезнее, считают в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили: чем более суровыми были условия, в которых росла клубника, тем больше в ней антиоксидантов. Поэтому более полезной может считаться отечественная продукция, выращенная севернее заграничной. Некоторые виды относительно вредных удобрений запрещены в России, но используются в Турции или даже Италии при выращивании продукции, говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в замороженной клубнике сохраняются почти все витамины. Также он рассказал, как правильно мыть ягоду после покупки.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре дали советы по выбору черешни на рынке.

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