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«Это нетактично»: Чумаков высказался о назойливых вопросах про здоровье дочери
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

«Это нетактично»: Чумаков высказался о назойливых вопросах про здоровье дочери

Михаил Алимов

Общество

Певец Алексей Чумаков рассказал о том, почему они не показывают посторонним свою с Юлией Ковальчук дочь — это может навредить воспитанию и психике девочки. Артист резко высказался в интервью изданию «7дней» по поводу многочисленных вопросов об этом.

— Это нетактично. Но нам часто приходится сталкиваться с нетактичностью. Некоторые пишут, что мы не показываем дочь, потому что она больна. Знаете, не стоит обращать внимания на идиотов, переубеждать их, вступать в спор или, не дай Бог, оправдываться. Идиотов всегда намного больше, чем времени в твоей жизни, — подвел итог он многочисленным спекуляциям в СМИ на тему возможной болезни его дочери Амелии.

Ранее сообщалось, что Чумаков высказался о словах Лорак в адрес Меладзе.

Читайте также: Певец Чумаков объяснил, почему его жена Ковальчук не должна быть популярнее него

Алексей ЧумаковЮлия Ковальчукдочь
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