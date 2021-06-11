«Это нетактично»: Чумаков высказался о назойливых вопросах про здоровье дочери

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Певец Алексей Чумаков рассказал о том, почему они не показывают посторонним свою с Юлией Ковальчук дочь — это может навредить воспитанию и психике девочки. Артист резко высказался в интервью изданию «7дней» по поводу многочисленных вопросов об этом.

— Это нетактично. Но нам часто приходится сталкиваться с нетактичностью. Некоторые пишут, что мы не показываем дочь, потому что она больна. Знаете, не стоит обращать внимания на идиотов, переубеждать их, вступать в спор или, не дай Бог, оправдываться. Идиотов всегда намного больше, чем времени в твоей жизни, — подвел итог он многочисленным спекуляциям в СМИ на тему возможной болезни его дочери Амелии.

Ранее сообщалось, что Чумаков высказался о словах Лорак в адрес Меладзе.

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