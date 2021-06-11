Сурков заявил, что Украину можно вернуть только силой

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Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков высказал свое мнение о возможном возвращении Украины. Политик заявил, что ее можно «вернуть только силой».

Вместе с тем Владислав Сурков объяснил, что «сила» в этом вопросе может быть разной, не только военной.

— Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила — так называемая мягкая. Пресловутый термин, но он тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния, — подчеркнул он.

Кроме того, Владислав Сурков считает, что мир в последнее время «устает от Украины», а Россия, напротив, занимает выигрышную позицию на международной арене, пишет Telegram-канал WarGonzo.

Ранее Владимир Путин напомнил о необходимости решить проблемы в отношениях с Украиной.

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