Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сурков заявил, что Украину можно вернуть только силой
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Сурков заявил, что Украину можно вернуть только силой

Юлия Павлушова

Политика

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков высказал свое мнение о возможном возвращении Украины. Политик заявил, что ее можно «вернуть только силой».

Вместе с тем Владислав Сурков объяснил, что «сила» в этом вопросе может быть разной, не только военной.

— Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила — так называемая мягкая. Пресловутый термин, но он тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния, — подчеркнул он.

Кроме того, Владислав Сурков считает, что мир в последнее время «устает от Украины», а Россия, напротив, занимает выигрышную позицию на международной арене, пишет Telegram-канал WarGonzo.

Ранее Владимир Путин напомнил о необходимости решить проблемы в отношениях с Украиной.

Читайте также: Украина утвердила концепцию требования репараций от России

Украинаотношения между странамиВладислав Сурков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте